FÊTE NATIONALE MONTARNAUD Montarnaud

Parking de la maternelle Montarnaud Hérault

Commencez la fête nationale dés le 13 juillet avec une animation musicale spéciale JJ Goldman, une restauration sur place assurée par le Club Taurin et des jeux gonflables pour tous.

18h30 Remise des récompenses honorifiques à toutes les associations.

22h45 Feu d’artifice tiré du skate park.

Le 14 juillet, rendez-vous dés 11h devant la statue de la république pour le dépôt de gerbe. Suivi d’un apéritif offert par la mairie dès midi au jardin de la salle des fêtes. .

Parking de la maternelle Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

English :

Kick off the Fête Nationale on July 13 with special musical entertainment by JJ Goldman, on-site catering by the Club Taurin and inflatable games for all.

German :

Beginnen Sie den Nationalfeiertag bereits am 13. Juli mit einer speziellen musikalischen Unterhaltung von JJ Goldman, Verpflegung vor Ort durch den Taurin-Club und aufblasbaren Spielen für alle.

Italiano :

I festeggiamenti nazionali inizieranno il 13 luglio con l’intrattenimento musicale di JJ Goldman, il catering del Club Taurin e i giochi gonfiabili per tutti.

Espanol :

Las fiestas nacionales comenzarán el 13 de julio con la actuación musical especial de JJ Goldman, el catering del Club Taurin y juegos hinchables para todos.

