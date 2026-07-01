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AGENDA · Montbouy

Fête Nationale Montbouy

mardi 14 juillet 2026 · Montbouy

Fête Nationale Montbouy

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
45230 Montbouy
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Montbouy

Fête Nationale

Montbouy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fête Nationale
De 15h30 à 17h 30 jeux traditionnels gratuits pour petits et grands.
Dès 15h30, structure gonflable
A partir de 19h, restauration sur place (barbecue et frites)
22h Défilé aux lampions
23h feu d’artifice
23h15 bal populaire
Buvette toute la journée   .

Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 53 03  montbouy@orange.fr

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English :

National Day

L’événement Fête Nationale Montbouy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD