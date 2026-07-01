Fête Nationale Montbouy
mardi 14 juillet 2026 · Montbouy
Informations pratiques
Montbouy
Fête Nationale
Montbouy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale
De 15h30 à 17h 30 jeux traditionnels gratuits pour petits et grands.
Dès 15h30, structure gonflable
A partir de 19h, restauration sur place (barbecue et frites)
22h Défilé aux lampions
23h feu d’artifice
23h15 bal populaire
Buvette toute la journée .
Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 53 03 montbouy@orange.fr
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English :
National Day
L’événement Fête Nationale Montbouy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD