Fête Nationale Monteignet-sur-l’Andelot
lundi 13 juillet 2026 · Monteignet-sur-l'Andelot
Informations pratiques
Monteignet-sur-l’Andelot
Fête Nationale
Stade d’idogne Monteignet-sur-l’Andelot Allier
Tarif : 15 – 15 – EUR
Apéritif et 1/2 eau offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Célébrons ensemble la fête nationale en musique autour d’un repas.
.
Stade d’idogne Monteignet-sur-l’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 60 17 27 mairie-de-monteignet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s celebrate the national holiday together with music and a meal.
L’événement Fête Nationale Monteignet-sur-l’Andelot a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Val de Sioule