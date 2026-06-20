Informations pratiques

Monteignet-sur-l’Andelot

Fête Nationale

Stade d’idogne Monteignet-sur-l’Andelot Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Apéritif et 1/2 eau offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrons ensemble la fête nationale en musique autour d’un repas.

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Stade d’idogne Monteignet-sur-l’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 60 17 27 mairie-de-monteignet@orange.fr

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English :

Let’s celebrate the national holiday together with music and a meal.

L’événement Fête Nationale Monteignet-sur-l’Andelot a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Val de Sioule