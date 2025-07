Fête Nationale rue Eric Tabarly Morsbach

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la commune de Morsbach. Au programme à 19h00 concert, partitions jouées par l’Harmonie Evergreen. 20h00 soirée DJ animé par DJ Nino Be Soundlight Even. 23h00 feu d’artifice tiré par Embrasia Fireworks. Buvette et restauration sur place. Au Centre Eric Tabarly à Morsbach.Tout public

rue Eric Tabarly Centre Eric Tabarly – Morsbach 57600 Moselle Grand Est mairie@mairie-morsbach.fr

English :

Organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers and the commune of Morsbach. On the program: 7:00 pm: concert, music by the Harmonie Evergreen. 8:00 pm: DJ party hosted by DJ Nino Be Soundlight Even. 11:00 pm: fireworks by Embrasia Fireworks. Refreshments and catering on site. At the Centre Eric Tabarly in Morsbach.

German :

Organisiert von der Amicale des Sapeurs-Pompiers und der Gemeinde Morsbach. Programm um 19.00 Uhr: Konzert, Notenblätter gespielt von der Harmonie Evergreen. 20.00 Uhr DJ-Abend unter der Leitung von DJ Nino Be Soundlight Even. 23.00 Uhr Feuerwerk, abgefeuert von Embrasia Fireworks. Getränke und Speisen vor Ort. Im Centre Eric Tabarly in Morsbach.

Italiano :

Organizzato dall’Amicale des Sapeurs-Pompiers e dal comune di Morsbach. In programma alle 19: concerto, partiture suonate dall’Harmonie Evergreen. Alle 20 serata DJ a cura di DJ Nino Be Soundlight Even. Alle 23 spettacolo pirotecnico a cura di Embrasia Fireworks. Rinfresco e ristorazione in loco. Presso il Centro Eric Tabarly di Morsbach.

Espanol :

Organizado por la Amicale des Sapeurs-Pompiers y el municipio de Morsbach. Programa a las 19:00: concierto de partituras a cargo de la Harmonie Evergreen. 20:00 velada de DJ a cargo de DJ Nino Be Soundlight Even. 23:00 espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Embrasia Fireworks. Refrescos y catering in situ. En el Centro Eric Tabarly de Morsbach.

