Fête nationale Nalliers

Fête nationale Nalliers dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Air de pique nique Nalliers Vienne

– 7h30-8h inscription au concours de pêche organisé par l’AAPPMA de St Savin

– 8h randonnée pédestre d’environ 9km (gratuite)

– 11h remise des diplômes des maisons fleuries suivi d’un vin d’honneur offert par la commune

– 15h inscription au concours de pétanque (récompense trophées) 5€/équipe

– 16h concert festif, humoristique et convivial avec ELLE et les JEAN

Tout au long de la journée, il y a aura des stands forains, chamboule tout, balade en calèche.. Dans l’après midi, possibilité de jouer aux jeux de sociétés etc…

– 22h rendez vous sur la place de l’église pour la retraite aux flambeaux avec lampions

Pour clôturer cette journée un magnifique feu d’artifice suivi de son bal gratuit

Restauration sur place midi et soir assuré par le comité des fêtes .

Air de pique nique Nalliers 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 34 21 36

