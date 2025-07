Fête nationale Nancray-sur-Rimarde

Fête nationale Nancray-sur-Rimarde dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Nancray-sur-Rimarde Loiret

Le Comité des Fêtes, avec la participation de la commune, vous convie à une soirée paëlla géante cuite sur place, organisée à la salle des fêtes !

Nancray-sur-Rimarde 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 67 76 47

English :

The Comité des Fêtes, with the participation of the commune, invites you to a giant paella evening cooked on site, organized in the Salle des Fêtes!

German :

Das Festkomitee lädt Sie mit Unterstützung der Gemeinde zu einem riesigen, vor Ort gekochten Paella-Abend ein, der im Festsaal organisiert wird!

Italiano :

Il Comité des Fêtes, con l’aiuto del comune, vi invita a una serata di paella gigante cucinata sul posto, organizzata nella Salle des Fêtes!

Espanol :

El Comité des Fêtes, con la ayuda de la comuna, le invita a una velada de paella gigante cocinada in situ, ¡organizada en la Salle des Fêtes!

