Fête nationale rue Jules Villegas Neaufles-Saint-Martin

Fête nationale rue Jules Villegas Neaufles-Saint-Martin dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

rue Jules Villegas Pont-Noir Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Grand feu d’artifice au Pont-Noir à 23h.

Bal populaire.

Bar avec planche apéro sur place à partir de 19h.

Grand feu d’artifice au Pont-Noir à 23h.

Bal populaire.

Bar avec planche apéro sur place à partir de 19h. .

rue Jules Villegas Pont-Noir Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 55 00 04 mairie.neaufles@yahoo.fr

English : Fête nationale

Fireworks at Pont-Noir at 11pm.

Popular ball.

Bar with aperitif board on site from 7pm.

German :

Großes Feuerwerk am Pont-Noir um 23 Uhr.

Ein beliebter Tanz.

Bar mit Aperitifbrett vor Ort ab 19 Uhr.

Italiano :

Spettacolo pirotecnico a Pont-Noir alle 23.00.

Ballo popolare.

Bar con aperitivo in loco dalle 19:00.

Espanol :

Espectáculo de fuegos artificiales en Pont-Noir a las 23:00 horas.

Baile popular.

Bar con tabla de aperitivos a partir de las 19.00 h.

L’événement Fête nationale Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-06-26 par Vexin Normand Tourisme