Fête Nationale Nilvange 12 juillet 2025 18:00

Moselle

Fête Nationale 5 Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Programme de la Fête Nationale à Nilvange

Distribution de lampions à l’Hôtel de Ville.

Parcours rues Victor Hugo, Joffre, Moselle, Leclerc, Verdun, Pralon, Burger, Fayolle, Curie, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, discours de madame le Maire et retour par les rues de La Chapelle et Victor Hugo.

Feu d’artifice sur le thème Walt Disney lancé de la cour de l’école Georges Brucker puis bal populaire dans la rue Victor Hugo.Tout public

0 .

5 Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 86 40 30

English :

Programme for the Fête Nationale in Nilvange :

Distribution of lanterns at the Hôtel de Ville.

Route: rues Victor Hugo, Joffre, Moselle, Leclerc, Verdun, Pralon, Burger, Fayolle, Curie, wreath-laying at the Monument aux Morts, speech by Madame le Maire and return via rues de La Chapelle and Victor Hugo.

Walt Disney-themed fireworks launched from the courtyard of Georges Brucker school, followed by a popular ball in rue Victor Hugo.

German :

Programm des Nationalfeiertags in Nilvange :

Verteilung der Lampions am Rathaus.

Strecke: Rue Victor Hugo, Rue Joffre, Rue Moselle, Rue Leclerc, Rue Verdun, Rue Pralon, Rue Burger, Rue Fayolle, Rue Curie, Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, Rede der Bürgermeisterin und Rückweg durch die Rue de La Chapelle und Rue Victor Hugo.

Feuerwerk zum Thema Walt Disney, das vom Hof der Georges-Brucker-Schule aus gestartet wird, anschließend Tanzveranstaltung in der Rue Victor Hugo.

Italiano :

Programma della Festa nazionale di Nilvange :

Distribuzione di lanterne presso il Municipio.

Percorso: rue Victor Hugo, rue Joffre, rue Moselle, rue Leclerc, rue Verdun, rue Pralon, rue Burger, rue Fayolle, rue Curie, deposizione di una corona di fiori al Monument aux Morts, discorso del Sindaco e ritorno attraverso rue de La Chapelle e rue Victor Hugo.

Fuochi d’artificio a tema Walt Disney lanciati dal cortile della scuola Georges Brucker, seguiti da una danza popolare in rue Victor Hugo.

Espanol :

Programa de la Fiesta Nacional de Nilvange :

Distribución de farolillos en el Ayuntamiento.

Recorrido: rue Victor Hugo, rue Joffre, rue Moselle, rue Leclerc, rue Verdun, rue Pralon, rue Burger, rue Fayolle, rue Curie, ofrenda floral en el Monument aux Morts, discurso del alcalde y regreso por rue de La Chapelle y rue Victor Hugo.

Lanzamiento de fuegos artificiales con temática de Walt Disney desde el patio de la escuela Georges Brucker, seguido de un baile popular en la rue Victor Hugo.

L’événement Fête Nationale Nilvange a été mis à jour le 2025-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME