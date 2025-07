Fête nationale Nuaillé-d’Aunis

Fête nationale Nuaillé-d’Aunis dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Plan d’eau Aunisien Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

La mairie de Nuaillé d’Aunis, avec la participation des associations locales Comité des Fêtes, l’APE, Nuaillé Temps Libre, Les Coop’1 d’Abord, la Carpe Aunisienne, les Roses du Marais organisent une journée « Tous autour du plan d’eau ».

.

Plan d’eau Aunisien Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 81 13 mairie@nuaille-daunis.fr

English :

Nuaillé d’Aunis town council, with the participation of local associations: Comité des Fêtes, APE, Nuaillé Temps Libre, Les Coop’1 d’Abord, la Carpe Aunisienne, les Roses du Marais are organizing a « Tous autour du plan d’eau » day.

German :

Die Stadtverwaltung von Nuaillé d’Aunis organisiert gemeinsam mit den örtlichen Vereinen: Comité des Fêtes, APE, Nuaillé Temps Libre, Les Coop’1 d’Abord, la Carpe Aunisienne, les Roses du Marais einen Tag « Tous autour du plan d’eau » (Alle um den Wasserplan).

Italiano :

Il Comune di Nuaillé d’Aunis, con la partecipazione delle associazioni locali: Comité des Fêtes, APE, Nuaillé Temps Libre, Les Coop’1 d’Abord, la Carpe Aunisienne, les Roses du Marais organizzano una giornata di divertimento per tutti intorno al lago.

Espanol :

El ayuntamiento de Nuaillé d’Aunis, con la participación de las asociaciones locales: Comité des Fêtes, APE, Nuaillé Temps Libre, Les Coop’1 d’Abord, la Carpe Aunisienne, les Roses du Marais organizan una jornada lúdica para todos alrededor del lago.

L’événement Fête nationale Nuaillé-d’Aunis a été mis à jour le 2025-06-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin