FÊTE NATIONALE Perpignan

FÊTE NATIONALE Perpignan lundi 14 juillet 2025.

FÊTE NATIONALE

Avenue Louis Torcatis Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Passage Torcatis, berges de la Têt et place Arago

Avenue Louis Torcatis Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 66

English :

? Passage Torcatis, banks of the Têt and Place Arago

German :

? Torcatis-Passage, Têt-Ufer und Arago-Platz

Italiano :

? Passaggio Torcatis, rive del Têt e Place Arago

Espanol :

? Pasaje Torcatis, orillas del Têt y plaza Arago

L’événement FÊTE NATIONALE Perpignan a été mis à jour le 2025-07-03 par PERPIGNAN TOURISME