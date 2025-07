Fête Nationale Pers-en-Gâtinais

Début : 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-13

Fête nationale à Pers-en-Gâtinais

Au programme jeux divers, concours de

pétanque, concours de gâteaux, animation

danses latino et DJ. À 19h30, place au repas

républicain type fête des voisins , chacun

apporte quelque-chose à partager (entrées, pain,

fromage etc..). Petite restauration et buvette

également disponible sur place. .

Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 97 11

English :

Fête nationale in Pers-en-Gâtinais

German :

Nationalfeiertag in Pers-en-Gâtinais

Italiano :

Giorni festivi in Pers-en-Gâtinais

Espanol :

Días festivos en Pers-en-Gâtinais

L’événement Fête Nationale Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-07-07 par OT 3CBO