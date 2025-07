Fête nationale Espace la Concorde Petite-Rosselle

La Ville de Petite-Rosselle, en partenariat avec l’OMSC de Petite-Rosselle, vous invite à célébrer la Fête Nationale !

Bal populaire, retraite aux flambeaux et spectacle pyrotechnique spécial musiques de films vous attendent pour une soirée magique !

Le programme :

¿ 18h00 Bal populaire

¿ 21h15 Sonnerie des cloches des Églises

¿ 21h30 Commémoration au Monument aux Morts

¿ 22h15 Retraite aux flambeaux

¿ 23h00 Feu d’artifice (sur le thème des musiques de films)

Boisson et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée !

En famille ou entre amis, rendez-vous le 13 juillet à l’Espace la Concorde dès 18h00Tout public

Espace la Concorde Contours Saint Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est

English :

The Town of Petite-Rosselle, in partnership with the Petite-Rosselle OMSC, invites you to celebrate the Fête Nationale!

A popular ball, torchlight procession and pyrotechnic show featuring film music await you for a magical evening!

The program

¿ 6:00 pm: Popular ball

¿ 9:15pm: Church bells ringing

¿ 9:30 pm: Commemoration at the War Memorial

¿ 10:15pm: Torchlight procession

¿ 11:00 pm: Fireworks (on the theme of film music)

Drinks and snacks on site to make the most of the evening!

With family or friends, join us on July 13 at Espace la Concorde from 6:00 p.m

German :

Die Stadt Petite-Rosselle lädt Sie in Partnerschaft mit der OMSC von Petite-Rosselle ein, den Nationalfeiertag zu feiern!

Ein Volksball, ein Fackelzug und eine spezielle Feuerwerksshow mit Filmmusik erwarten Sie für einen magischen Abend!

Das Programm :

¿ 18.00 Uhr: Volkstanz

¿ 21:15 Uhr: Läuten der Kirchenglocken

¿ 21:30 Uhr: Gedenken am Kriegerdenkmal

¿ 22:15 Uhr: Fackelzug

¿ 23:00 Uhr: Feuerwerk (zum Thema Filmmusik)

Getränke und kleine Snacks vor Ort, damit Sie den Abend in vollen Zügen genießen können!

Mit Familie oder Freunden treffen Sie sich am 13. Juli ab 18 Uhr im Espace la Concorde

Italiano :

La città di Petite-Rosselle, in collaborazione con l’OMSC di Petite-Rosselle, vi invita a festeggiare la Fête Nationale!

Un ballo popolare, una fiaccolata e uno speciale spettacolo pirotecnico con musica da film vi aspettano per una serata magica!

Il programma:

¿ Ore 18.00: Ballo popolare

21.15: Suono delle campane della chiesa

ore 21.30: Commemorazione presso il monumento ai caduti

ore 22.15: fiaccolata

ore 23.00: Fuochi d’artificio (sul tema della musica da film)

Bevande e spuntini in loco per godersi al meglio la serata!

In famiglia o con gli amici, raggiungeteci il 13 luglio all’Espace la Concorde dalle 18.00

Espanol :

La ciudad de Petite-Rosselle, en colaboración con la OMSC de Petite-Rosselle, le invita a celebrar la Fiesta Nacional

Un baile popular, un desfile de antorchas y un espectáculo especial de fuegos artificiales con música de cine le esperan para disfrutar de una velada mágica

El programa:

¿ 18.00 h: Baile popular

21.15 h: Repique de campanas de la iglesia

21.30 h: Conmemoración en el Memorial de Guerra

22.15 h: Procesión de las antorchas

¿ 23.00 h: Fuegos artificiales (sobre el tema de la música de cine)

Bebidas y tentempiés in situ para disfrutar al máximo de la velada

En familia o entre amigos, únase a nosotros el 13 de julio en el Espace la Concorde a partir de las 18.00 h

