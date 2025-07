Fête nationale Picquigny

5 Chemin de Halage Picquigny Somme

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Voici les événements du territoire Nièvre & Somme pour la Fête Nationale

13 juillet

– Ailly-sur-Somme distribution des lampions devant le complexe sportif rue Bouté à 22h00 puis retraite aux flambeaux et feu d’artifice sur la place André Dupuis à 23h30

– Berteaucourt-les-Dames distribution des lampions rue de Vignacourt, 21h30 concert du groupe Tempo, 23h30 feu d’artifice

– Domart-en-Ponthieu dès 19h restauration et buvette au stade, 21h45 rassemblement pour la retraite aux flambeaux, 23h feu d’artifice

– Picquigny feu d’artifice à 23h15 au château

14 juillet :

– Berteaucourt-les-Dames 11h15 cérémonie au monument aux morts, repas et concert de Marianne et JC Acoustic Band, jeux et activités à partir de 14h

– Breilly fête autour du marais avec jeux, repas et concours de pétanque

– Domart-en-Ponthieu 111h dépôt de gerbe au monument aux morts, 11h30 concert de l’union musicale domartoise puis repas champêtre avec jeux pour petits et grands

– Picquigny concours de pêche et de pétanque, repas cochon grillé .

5 Chemin de Halage Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 46 85

L’événement Fête nationale Picquigny a été mis à jour le 2025-07-07 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme