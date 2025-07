Fête nationale Pierrefitte-sur-Loire

Fête nationale Pierrefitte-sur-Loire lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Salle polyvalente Pierrefitte-sur-Loire Allier

Début : Samedi 2025-07-14 12:00:00

fin : 2025-07-14 19:00:00

2025-07-14

Repas organisé par la mairie (sur réservation obligatoire) et concert.

Buvette sur place tenue par l’inter-société

Salle polyvalente Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 01 52 90

English :

Meal organized by the town hall (booking essential) and concert.

Refreshment bar provided by the Inter-Société

German :

Vom Rathaus organisiertes Essen (Reservierung erforderlich) und Konzert.

Buvette vor Ort, die von der Inter-Society betrieben wird

Italiano :

Pasto organizzato dal Comune (su prenotazione) e concerto.

Bar in loco gestito dall’Inter-Société

Espanol :

Comida organizada por el Ayuntamiento (imprescindible reservar) y concierto.

Bar de refrescos a cargo de la asociación interempresas

