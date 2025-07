FÊTE NATIONALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FÊTE NATIONALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère lundi 14 juillet 2025.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

14 juillet 2025

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Venez profiter du 14 juillet au Pont de Montvert !

Au programme de la journée

– 10h30: cérémonie devant le monument aux morts

Sur le quai:

– 21h à 23h concert de So Lune .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 34 09 06 10

English :

Come and enjoy the 14th of July in Pont de Montvert!

On the program: ceremony and concert

German :

Genießen Sie den 14. Juli in Le Pont de Montvert!

Auf dem Programm: Zeremonie und Konzert

Italiano :

Venite a godervi il 14 luglio a Pont de Montvert!

In programma: cerimonia e concerto

Espanol :

¡Venga a disfrutar del 14 de julio en Pont de Montvert!

En el programa: ceremonia y concierto

