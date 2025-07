Fête nationale Pont-de-Ruan

Fête nationale Pont-de-Ruan dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Fête Nationale Dimanche 13 juillet 2025 à Pont-de-Ruan

19h repas à la salle des fêtes (inscription en ligne)

22h45 Feu d’artifice tiré au niveau du pont de la Vallée du Lys

23h30 Bal champêtre à la salle des fêtes

Fête Nationale Dimanche 13 juillet 2025 à Pont-de-Ruan

19h repas à la salle des fêtes (inscription en ligne)

22h45 Feu d’artifice tiré au niveau du pont de la Vallée du Lys

23h30 Bal champêtre à la salle des fêtes .

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 81 30 contact@villepontderuan.fr

English :

Fête Nationale Sunday, July 13, 2025 at Pont-de-Ruan

7pm: meal at the salle des fêtes (online registration)

10:45 pm: Fireworks display at the Vallée du Lys bridge

11:30pm: Country-style ball in the village hall

German :

Nationalfeiertag Sonntag, 13. Juli 2025 in Pont-de-Ruan

19 Uhr: Essen im Festsaal (Anmeldung online)

22.45 Uhr: Feuerwerk an der Brücke über das Lys-Tal

23:30 Uhr: Bal champêtre im Festsaal

Italiano :

Cena in stile country a partire dalle 20.00. Fuochi d’artificio alle 23.00 seguiti da un ballo. Bar e catering in loco.

Espanol :

Comida campestre a partir de las 20.00 horas. Fuegos artificiales a las 23.00 h, seguidos de baile. Bar y servicio de catering in situ.

L’événement Fête nationale Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2025-07-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme