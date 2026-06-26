Popian

FÊTE NATIONALE

2 Avenue de Laurelle Popian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale, le 13 juillet dans la cour du Château Popian.

Fête nationale, le 13 juillet dans la cour du Château Popian.

Apéritif offert par la municipalité, orchestre rock, danseurs professionnels et initiation à la danse.

Restauration sur place avec food-trucks. .

2 Avenue de Laurelle Popian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 52 25

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English : FÊTE NATIONALE

National Holiday, July 13, in the courtyard of Château Popian.

L’événement FÊTE NATIONALE Popian a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT