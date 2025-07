FÊTE NATIONALE Puimisson

FÊTE NATIONALE Puimisson dimanche 13 juillet 2025.

PLACE GUILLAUME DURAND 34480 PUIMISSON Puimisson Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Apéritif offert par la Municipalité avec le groupe Recto-Verso sur la place Guillaume Durand à 19h. Repas préparé par le traiteur Les Marmitons sur réservation, vente de tickets à l’accueil de la Mairie ou chez le buraliste avant le 10 juillet 2025. Pensez à prendre vos assiettes et couverts.

English :

Aperitif offered by the Municipality with the group Recto-Verso on Place Guillaume Durand at 7pm. Meal prepared by the caterer Les Marmitons on reservation, tickets on sale at the Town Hall reception or at the tobacconist’s before July 10, 2025. Please bring your own plates and cutlery.

German :

Von der Stadtverwaltung angebotener Aperitif mit der Gruppe Recto-Verso auf dem Place Guillaume Durand um 19 Uhr. Das Essen wird vom Caterer Les Marmitons zubereitet. Reservierung erforderlich, Verkauf von Tickets an der Rezeption des Rathauses oder beim Tabakhändler vor dem 10. Juli 2025. Denken Sie daran, Teller und Besteck mitzubringen.

Italiano :

Aperitivo offerto dal Municipio con il gruppo Recto-Verso in Place Guillaume Durand alle ore 19.00. Pasto preparato dal catering Les Marmitons su prenotazione, biglietti in vendita presso il Municipio o in tabaccheria entro il 10 luglio 2025. Ricordarsi di portare piatti e posate.

Espanol :

Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento con el grupo Recto-Verso en la plaza Guillaume Durand a las 19.00 horas. Comida preparada por el catering Les Marmitons previa reserva, tickets a la venta en el Ayuntamiento o en el estanco antes del 10 de julio de 2025. No olvide traer sus platos y cubiertos.

L’événement FÊTE NATIONALE Puimisson a été mis à jour le 2025-07-08 par 34 OT AVANT-MONTS