Informations pratiques

Puimisson

FÊTE NATIONALE

Rue de la République Puimisson Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas de la fête nationale du 13 juillet 2026, proposé par Le Flambadou avec animation musicale du duo Texto.

Sur réservation à la mairie jusqu’au 08/07/2026 (16 euros pour les adultes et 8 euros pour les de 10 ans).

Pensez a apporter vos couverts!

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Rue de la République Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 00 mairie@ville-puimisson.fr

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English : FÊTE NATIONALE

National Day dinner on July 13, 2026, hosted by Le Flambadou with musical entertainment by the duo Texto.

Reservations must be made at City Hall by July 8, 2026 (16 euros for adults and 8 euros for children under 10).

Don’t forget to bring your own cutlery!

L’événement FÊTE NATIONALE Puimisson a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS