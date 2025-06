FÊTE NATIONALE Rue du Fresne Renazé 13 juillet 2025 19:30

Mayenne

FÊTE NATIONALE Rue du Fresne PARC DU FRESNE Renazé Mayenne

Nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet à partir de 19h30 au parc du Fresne pour la Fête Nationale.

À 19h30, vous pourrez assister au spectacle Soin collectif , de l’Anima Compagnie.

Vous pouvez réserver votre repas jusqu’au 5 juillet auprès du Marmiton au 02 43 06 77 26. Il sera servi à 21h.

Le feu d’artifice sera tiré à partir de 23h.

Nous vous attendons nombreux pour cette belle occasion !

Informations 02 43 06 40 14 contact@mairie-renaze.fr .

English :

We look forward to seeing you on July 13 from 7.30pm in the Parc du Fresne for the Fête Nationale.

German :

Wir treffen uns am 13. Juli ab 19:30 Uhr im Parc du Fresne zum Nationalfeiertag.

Italiano :

Vi aspettiamo il 13 luglio dalle 19.30 al Parc du Fresne per la Fête Nationale.

Espanol :

Le esperamos el 13 de julio a partir de las 19.30 horas en el Parque del Fresno para la Fiesta Nacional.

