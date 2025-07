Fête nationale Repas républicain et Bal Crest

Fête nationale Repas républicain et Bal Crest lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale Repas républicain et Bal

Champ de Mars Crest Drôme

Début : Lundi 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Repas républicain avec la spécialité crestoise « la défarde », suivi d’un Bal avec le groupe Song Family à partir de 21h30.

Champ de Mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10

English :

Republican meal with Crest speciality « la défarde », followed by a Ball with the group Song Family from 9:30pm.

German :

Republikanisches Essen mit der Spezialität aus Crestoise « la défarde », gefolgt von einem Ball mit der Gruppe Song Family ab 21:30 Uhr.

Italiano :

Cena repubblicana con la specialità Crest « la défarde », seguita da un ballo con il gruppo Song Family dalle 21.30.

Espanol :

Comida republicana con la especialidad de Crest « la défarde », seguida de un baile con el grupo Song Family a partir de las 21.30 h.

