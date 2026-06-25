Informations pratiques

Sceaux-sur-Huisne

Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice

Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Un repas convivial et une soirée festive sont proposés.

Au programme

– Concert du groupe BCBG

– Soirée dansante animée par DJ Ludo

– Retraite aux flambeaux

– Feu d’artifice offert par la commune .

Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 86 38 31

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English :

L’événement Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois