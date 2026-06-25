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AGENDA · Sceaux-sur-Huisne

Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne

samedi 11 juillet 2026 · Sceaux-sur-Huisne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Plaine de loisirs
Ville
72160 Sceaux-sur-Huisne
Département
Sarthe
Tarif

Sceaux-sur-Huisne

Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice

Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Un repas convivial et une soirée festive sont proposés.

Au programme

– Concert du groupe BCBG
– Soirée dansante animée par DJ Ludo
– Retraite aux flambeaux
– Feu d’artifice offert par la commune   .

Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 86 38 31 

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English :

L’événement Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois