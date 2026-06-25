Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne
samedi 11 juillet 2026 · Sceaux-sur-Huisne
Informations pratiques
Sceaux-sur-Huisne
Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice
Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Un repas convivial et une soirée festive sont proposés.
Au programme
– Concert du groupe BCBG
– Soirée dansante animée par DJ Ludo
– Retraite aux flambeaux
– Feu d’artifice offert par la commune .
Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 86 38 31
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English :
L’événement Fête nationale repas, soirée et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois