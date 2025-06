Fête Nationale retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal Villerville 13 juillet 2025 20:30

Calvados

Fête Nationale retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal Place du Lavoir Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 20:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Pour la veille de fête nationale, la mairie de Villerville organise une soirée avec au programme, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal.

La soirée commence par une retraite aux flambeaux, qui partira de la place du Lavoir jusqu’au lieu du feu d’artifice après une déambulation dans le village. Des lampions seront mis en vente sur la place du Lavoir dès 20h30.

Le feu d’artifice sera tiré sur la plage, visible depuis la rue des Bains. A la suite du feu, la retraite aux flambeaux prendra la promenade en pied de falaise pour remonter par le parc des Graves vers la place du Lavoir pour le bal dansant.

Pour la veille de fête nationale, la mairie de Villerville organise une soirée avec au programme, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal.

La soirée commence par une retraite aux flambeaux, qui partira de la place du Lavoir jusqu’au lieu du feu d’artifice après une déambulation dans le village. Des lampions seront mis en vente sur la place du Lavoir dès 20h30.

Le feu d’artifice sera tiré sur la plage, visible depuis la rue des Bains. A la suite du feu, la retraite aux flambeaux prendra la promenade en pied de falaise pour remonter par le parc des Graves vers la place du Lavoir pour le bal dansant. .

Place du Lavoir

Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Fête Nationale retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal

For the national holiday, the town hall of Villerville organizes an evening with, in the program:

From 9pm: Stand of pancakes, crepes and refreshments on the place du Lavoir

From 9pm: Sale of colored torches (with LED candles) on the Place du Lavoir

From 10 pm Torchlight procession through the village and fireworks in the Graves park

Just after the fireworks Ball on the place du Lavoir

German : Fête Nationale retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal

Für den Vorabend des Nationalfeiertags organisiert die Stadtverwaltung von Villerville einen Abend mit Fackelzug, Feuerwerk und Tanz auf dem Programm.

Der Abend beginnt mit einem Fackelzug, der nach einer Wanderung durch das Dorf vom Place du Lavoir bis zum Ort des Feuerwerks führt. Ab 20:30 Uhr werden auf dem Place du Lavoir Lampions zum Verkauf angeboten.

Das Feuerwerk wird am Strand abgebrannt und ist von der Rue des Bains aus zu sehen. Nach dem Feuer nimmt der Fackelzug die Promenade am Fuße der Klippen und führt durch den Parc des Graves zurück zum Place du Lavoir, wo der Tanzball stattfindet.

Italiano :

Alla vigilia della Festa della Bastiglia, il Comune di Villerville organizza una serata con fiaccole, fuochi d’artificio e balli.

La serata inizia con una fiaccolata dalla Place du Lavoir fino al luogo dei fuochi d’artificio, dopo una passeggiata nel villaggio. Le lanterne saranno in vendita in Place du Lavoir a partire dalle 20.30.

I fuochi d’artificio saranno sparati sulla spiaggia, visibile da rue des Bains. Dopo i fuochi d’artificio, la fiaccolata si svolgerà ai piedi delle scogliere, prima di tornare attraverso il Parc des Graves alla Place du Lavoir per il ballo.

Espanol :

En vísperas del Día de la Bastilla, el Ayuntamiento de Villerville organiza una velada con antorchas, fuegos artificiales y baile.

La velada comienza con un desfile de antorchas desde la plaza del Lavadero hasta el lugar de los fuegos artificiales, tras un paseo por el pueblo. Las linternas estarán a la venta en la plaza del Lavadero a partir de las 20.30 horas.

Los fuegos artificiales se dispararán en la playa, visible desde la rue des Bains. Tras los fuegos artificiales, tendrá lugar la procesión de antorchas al pie de los acantilados, antes de regresar por el Parc des Graves a la Place du Lavoir para el baile.

L’événement Fête Nationale retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal Villerville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville