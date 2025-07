Fête nationale Ribeauvillé

Fête nationale Ribeauvillé dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

place de la république Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez célébrer la fête nationale à Ribeauvillé. Buvette et petite restauration sur place. Au programme Prise d’armes des pompiers suivie par une distribution de lampions et un cortège de l’hôtel de ville vers le jardin de ville.

Venez célébrer la fête nationale à Ribeauvillé et profitez d’un grand bal public !

Au programme :

Place de la République

19h Bal public, buvette et petite restauration

Place de l’Hôtel de Ville

20h Prise d’armes des Sapeurs Pompiers de Ribeauvillé

Promotions et remise de médailles et de galons aux soldats du feu

20h30 Prestation musicale de l’Harmonie Municipale Vogésia

21h Rassemblement des participants et distribution de lampions et de torches

21h15 Retraite aux flambeaux depuis la place de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place de la République .

place de la république Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 04 evenementiel@ribeauville.fr

English :

Come and celebrate the Fête Nationale in Ribeauvillé. Refreshments and snacks on site. On the program: the fire department takes up arms, followed by the distribution of lanterns and a procession from the town hall to the town garden.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Ribeauvillé. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Programm: Waffenübernahme der Feuerwehr, gefolgt von der Verteilung von Lampions und einem Umzug vom Rathaus zum Stadtgarten.

Italiano :

Venite a festeggiare la Giornata della Bastiglia a Ribeauvillé. Rinfreschi e spuntini sul posto. In programma: i vigili del fuoco imbracciano le armi, seguiti dalla distribuzione di lanterne e da una processione dal municipio al giardino della città.

Espanol :

Venga a celebrar el Día de la Bastilla en Ribeauvillé. Refrescos y tentempiés in situ. En el programa: toma de armas de los bomberos, reparto de farolillos y procesión desde el ayuntamiento hasta el jardín municipal.

L’événement Fête nationale Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr