Fête nationale Rivarennes

Fête nationale Rivarennes lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Animations sportives à 18h. Restauration et buvette au stade à partir de 19h. Retraite aux flambeaux (distribution des lampions à la Mairie). Bal populaire.

ANNULATION du feu d’artifice en raison des conditions climatiques

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 51 43 mairie.rivarennes@wanadoo.fr

English :

Sports entertainment at 6pm. Catering and refreshments at the stadium from 7pm. Torchlight procession (distribution of lanterns at the Town Hall) and fireworks display at the stadium at 11pm. Popular ball.

German :

Sportliche Animationen um 18 Uhr. Essen und Trinken im Stadion ab 19 Uhr. Fackelzug (Verteilung der Lampions im Rathaus) und Feuerwerk im Stadion um 23 Uhr. Volkstanz.

Italiano :

Intrattenimento sportivo alle 18.00. Catering e rinfreschi allo stadio dalle 19.00. Fiaccolata (distribuzione delle lanterne presso il Municipio) e spettacolo pirotecnico allo stadio alle 23.00. Danza popolare.

Espanol :

Animación deportiva a las 18.00 horas. Catering y refrescos en el estadio a partir de las 19.00 horas. Desfile de antorchas (reparto de linternas en el Ayuntamiento) y fuegos artificiales en el estadio a las 23.00 horas. Baile popular.

