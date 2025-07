Fête Nationale Roëzé-sur-Sarthe

Fête Nationale Roëzé-sur-Sarthe lundi 14 juillet 2025.

Jardin de l'Hospice Roëzé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14 02:00:00

2025-07-14

Venez passer un agréable moment.

Belle Fête Nationale ! Restauration et buvette sur place. Animation musicale et dansante. A la tombée de la nuit, direction le feu d’artifice aux bords de la rivière Sarthe, fin de la fête par le bal populaire. .

Jardin de l’Hospice Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22

English :

Come and have a good time.

German :

Kommen Sie und verbringen Sie eine angenehme Zeit.

Italiano :

Venite e divertitevi.

Espanol :

Venga y páselo en grande.

