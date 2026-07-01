Informations pratiques

Rognonas

Fête Nationale

Mardi 14 juillet 2026. Place du marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale de Rognonas.

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle avec l’orchestre Cocktail de nuit !

Costumes flamboyants, son et lumières époustouflants et un spectacle rythmé sans temps mort où chants, danses et musiques s’enchaînent pour une ambiance 100% énergie !



Commencez la soirée en douceur avec un repas moules-frites, servi à table à 20h30.

À 21h30, le spectacle s’empare de la scène Cocktail de nuit vous plonge dans un univers envoûtant, où chaque note, chaque pas de danse et chaque éclat de lumière vous feront vibrer jusqu’au bout de la nuit. Une célébration éclatante pour un 14 juillet hors du commun !



Tickets en vente dès le 29 juin Chez Louise et au Café de la Bourse !



L’évènement festif de l’été vous attend ! .

Place du marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 33 00

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English :

National Day of Rognonas.

L’événement Fête Nationale Rognonas a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence