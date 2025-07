FÊTE NATIONALE Roquebrun

FÊTE NATIONALE Roquebrun dimanche 13 juillet 2025.

FÊTE NATIONALE

Esplanade Farret Roquebrun Hérault

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Bal de village.

Feu d’artifice tiré depuis la plage de l’Orb

Esplanade Farret Roquebrun 34460 Hérault Occitanie roquebrunenfete@gmail.com

English :

Village ball hosted by Eric Anthony Events.

All profits will be donated to a local association: Accueil de Loisirs Roquebrunais

German :

Dorfball, der von Eric Anthony Events moderiert wird.

Alle Einnahmen werden an einen Verein des Dorfes gespendet: Accueil de Loisirs Roquebrunais

Italiano :

Ballo del villaggio.

Fuochi d’artificio dalla spiaggia dell’Orb

Espanol :

Baile de pueblo organizado por Eric Anthony Events.

Todo lo recaudado se destinará a una organización benéfica local: Accueil de Loisirs Roquebrunais

