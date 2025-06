Fête Nationale Roquefort 14 juillet 2025 08:00

Landes

Fête Nationale Salle derrière château Roquefort Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14 23:30:00

Date(s) :

2025-07-14

Pour célébrer la Fête Nationale, le Comité des Fêtes vous invite à passer une journée conviviale !

De 8h à 17h, on chine au vide grenier, de 9h à 13h on admire les carrosseries de de vielles voitures, on prend des forces le midi avec le food-truck Pok & Pizza. Tout au long de la journée, des animations musicales, une buvette et des jeux (quilles, pétanque, mölkky, …) divertiront petits et grands. A 19h, l’affiche et le programme des Fêtes seront révélés puis on passe à table pour un bon repas avant de s’émerveiller devant le feu d’artifices à 23h tiré depuis le stade Roger Duluc.

Vide grenier (exposants) et repas du soir sur inscription .

Salle derrière château

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 52 75

English : Fête Nationale

To celebrate the Fête Nationale, the Comité des Fêtes invites you to spend a convivial day!

On the program: garage sale, old car show, games, music, unveiling of the festive poster and program, meal and fireworks.

Garage sale and evening meal (registration required)

German : Fête Nationale

Zur Feier des Nationalfeiertags lädt Sie das Festkomitee ein, einen geselligen Tag zu verbringen!

Auf dem Programm stehen: Flohmarkt, Ausstellung alter Autos, Spiele, Musik, Enthüllung des Plakats und des Festprogramms, Essen und Feuerwerk.

Flohmarkt und Abendessen auf Anmeldung

Italiano :

Per celebrare la Fête Nationale, il Comité des Fêtes vi invita a trascorrere una giornata conviviale!

Il programma prevede una vendita di garage, un’esposizione di auto d’epoca, giochi, musica, la presentazione del manifesto e del programma della festa, un pranzo e i fuochi d’artificio.

Vendita di garage e cena su iscrizione

Espanol : Fête Nationale

Para celebrar la Fiesta Nacional, el Comité de Fiestas le invita a pasar un día de convivencia

El programa incluye una venta de garaje, una exposición de coches antiguos, juegos, música, la presentación del cartel y el programa festivos, una comida y fuegos artificiales.

Venta de garaje y cena previa inscripción

