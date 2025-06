Fête Nationale Rouffach 13 juillet 2025 20:00

Haut-Rhin

Fête Nationale Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

La commémoration de la fête nationale, organisée le 13 juillet par la Ville et le CCAR, commencera à 20h par une cérémonie officielle devant la mairie.

Après la retraite aux lampions vers 22h, toute la population est invitée au grand bal tricolore, place de la République. Une petite restauration sera proposée. A 23h, un feu d’artifice clôturera la soirée. 0 .

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 03 00 accueil@ville-rouffach.fr

English :

The commemoration of the national holiday, organized by the town and the CCAR, begins with an official ceremony in front of the town hall. After the torchlight procession, the public is invited to attend the grand tricolor ball in Place de la République. Light refreshments will be available. A fireworks display will bring the evening to a close.

German :

Die Gedenkfeier zum Nationalfeiertag, die von der Stadt und dem CCAR organisiert wird, beginnt mit einer offiziellen Zeremonie vor dem Rathaus. Nach dem Fackelzug ist die gesamte Bevölkerung zum großen Trikolore-Ball auf dem Place de la République eingeladen. Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Ein Feuerwerk wird den Abend beschließen.

Italiano :

La commemorazione dei giorni festivi, organizzata dalla città e dal CCAR, inizierà con una cerimonia ufficiale davanti al municipio. Dopo la fiaccolata, il pubblico è invitato a partecipare al ballo tricolore in Place de la République. Sarà disponibile un leggero rinfresco. Uno spettacolo pirotecnico concluderà la serata.

Espanol :

La conmemoración de los días festivos, organizada por la ciudad y el CCAR, comenzará con una ceremonia oficial frente al ayuntamiento. Tras el desfile de antorchas, se invita al público a asistir al baile tricolor en la Place de la République. Se ofrecerán refrescos. Los fuegos artificiales pondrán punto final a la velada.

L’événement Fête Nationale Rouffach a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach