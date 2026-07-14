Informations pratiques

Roujan

FETE NATIONALE

Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-14

Apéro repas ( réservation obligatoire) retraite aux flambeaux ( départ de la mairie) bal, forain et petite restauration.

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Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25 cdfroujannais@laposte.net

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English : FETE NATIONALE

Pre-dinner drinks (reservations required), torchlight procession (departing from City Hall), dance, carnival rides, and light refreshments.

L’événement FETE NATIONALE Roujan a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 OT AVANT-MONTS