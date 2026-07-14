AGENDA · Roujan
FETE NATIONALE Roujan
mardi 14 juillet 2026 · Roujan
Informations pratiques
Roujan
FETE NATIONALE
Roujan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-14
Apéro repas ( réservation obligatoire) retraite aux flambeaux ( départ de la mairie) bal, forain et petite restauration.
.
Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25 cdfroujannais@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FETE NATIONALE
Pre-dinner drinks (reservations required), torchlight procession (departing from City Hall), dance, carnival rides, and light refreshments.
L’événement FETE NATIONALE Roujan a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 OT AVANT-MONTS