Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Célébration de la Fête nationale du 14 juillet à Saint-Calais.

Au programme

Dimanche 13 juillet Restauration, bal et buvette, restauration, distribution de bâtons lumineux et retraite au flambeaux puis départ avec la fanfare et feu d’artifice.

Lundi 14 juillet Rassemblement des pompiers, rassemblement des personnalités et de la fanfare et levée des couleurs, défilé, dépôt de gerbe et remise de médailles, vin d’honneur et banquet. .

Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

Celebration of Bastille Day on July 14 in Saint-Calais.

German :

Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 14. Juli in Saint-Calais.

Italiano :

Celebrazione della Giornata della Bastiglia il 14 luglio a Saint-Calais.

Espanol :

Celebración del Día de la Bastilla el 14 de julio en Saint-Calais.

