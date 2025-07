FETE NATIONALE Saint Eliph Saint-Éliph

Saint Eliph fête le 14 juillet !!

A partir de 15h, un concours de pétanque ainsi que des animations pour les enfants seront proposés suivi d’une grillade party et d’un bal avec le groupe Eléfanfare à partir de 19h.

Le feu d’artifice sera lancé à 23h.

Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 18 23

English :

Saint Eliph celebrates July 14th!

From 3pm, a pétanque competition and entertainment for children will be offered, followed by a barbecue party and a dance with the Eléfanfare group from 7pm.

Fireworks will be launched at 11pm.

German :

Saint Eliph feiert den 14. Juli!!!

Ab 15 Uhr werden ein Boule-Wettbewerb sowie Animationen für Kinder angeboten, gefolgt von einer Grillparty und einem Tanz mit der Gruppe Eléfanfare ab 19 Uhr.

Das Feuerwerk wird um 23 Uhr gestartet.

Italiano :

Sant’Elifero festeggia il 14 luglio!

A partire dalle 15:00 si terranno una gara di pétanque e un’animazione per bambini, seguita da una festa con barbecue e da un ballo con il gruppo Eléfanfare a partire dalle 19:00.

I fuochi d’artificio saranno lanciati alle 23.00.

Espanol :

¡San Elifán celebra el 14 de julio!

A partir de las 15.00 horas, habrá una competición de petanca y animaciones para los niños, seguidas de una barbacoa y un baile con el grupo Eléfanfare a partir de las 19.00 horas.

Los fuegos artificiales se lanzarán a las 23 h.

