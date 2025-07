FÊTE NATIONALE Saint-Féliu-d’Avall

FÊTE NATIONALE Saint-Féliu-d’Avall lundi 14 juillet 2025.

FÊTE NATIONALE

Place Barboteu Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Passer la Fête Nationale avec nous. Traditionnelle cérémonie puis apéritif en fin de matinée.

Place Barboteu Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 12 accueil@saintfeliu-avall.com

English :

Spend Bastille Day with us. Traditional ceremony followed by an aperitif at the end of the morning.

German :

Verbringen Sie den Nationalfeiertag mit uns. Traditionelle Zeremonie und anschließend Aperitif am späten Vormittag.

Italiano :

Trascorrete con noi la Giornata della Bastiglia. Cerimonia tradizionale seguita da un aperitivo a fine mattinata.

Espanol :

Pase el Día de la Bastilla con nosotros. Ceremonia tradicional seguida de un aperitivo al final de la mañana.

L’événement FÊTE NATIONALE Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2025-07-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME