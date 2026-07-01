FÊTE NATIONALE Saint-Féliu-d’Avall
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Féliu-d'Avall
Informations pratiques
Saint-Féliu-d’Avall
FÊTE NATIONALE
Place Barboteu Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale avec un concert en live des klosques. Buvette et animations ambiance guinguette garantie.
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Place Barboteu Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 12
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English :
Come celebrate National Day in a festive and friendly atmosphere with a live concert by Les Klosques. Refreshments and entertainment in a traditional open-air dance hall setting are guaranteed.
L’événement FÊTE NATIONALE Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2026-07-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME