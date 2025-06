FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS – Saint-Jean-de-Fos 13 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS Salle Polyvalente Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Le 13 juillet, rendez-vous à 19h à la Salle Polyvalente de St Jean de Fos pour le repas du comité des fêtes suivi d’une retraite aux flambeaux et en conclusion un feu d’artifice.

Le 14 juillet, un apéritif offert par la municipalité sera organisé sur la Place de la Mairie entre 12h-13h.

Salle Polyvalente

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

English :

On July 13, meet up at 7pm at the Salle Polyvalente in St Jean de Fos for the comité des fêtes meal, followed by a torchlight procession and fireworks.

On July 14, an aperitif offered by the municipality will be held on the Place de la Mairie between 12pm and 1pm.

German :

Am 13. Juli treffen wir uns um 19 Uhr in der Salle Polyvalente in St Jean de Fos zum Essen des Festkomitees, gefolgt von einem Fackelzug und zum Abschluss einem Feuerwerk.

Am 14. Juli findet auf dem Rathausplatz zwischen 12:00 und 13:00 Uhr ein Aperitif statt, der von der Gemeinde angeboten wird.

Italiano :

Il 13 luglio, alle ore 19.00, presso la Salle Polyvalente di St Jean de Fos, si terrà il pranzo del comitato dei festeggiamenti, seguito da una fiaccolata e dai fuochi d’artificio.

Il 14 luglio, in Place de la Mairie, dalle 12 alle 13, si terrà un aperitivo offerto dal Comune.

Espanol :

El 13 de julio, únase a nosotros a las 19:00 h en la Sala Polivalente de San Juan de Fos para asistir a la comida de la comisión de festejos, seguida de una procesión de antorchas y fuegos artificiales.

El 14 de julio, se celebrará un aperitivo ofrecido por el ayuntamiento en la Place de la Mairie entre las 12:00 y las 13:00 horas.

