Fête nationale Place de la Mairie Saint-Jean-de-Galaure

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Galaure

Fête nationale

Place de la Mairie Mureils Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez célébrer ensemble la Fête Nationale. Profitez d’une soirée conviviale, festive et incontournable, animée par un DJ. Repas sur réservation avec paëlla et tarte aux fruits.

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Place de la Mairie Mureils Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 75 75 66

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English :

Come celebrate National Day with us. Enjoy a fun, festive, and unmissable evening featuring a DJ. Dinner is available by reservation and includes a paella and fruit tart.

L’événement Fête nationale Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche