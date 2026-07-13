Fête nationale Place de la Mairie Saint-Jean-de-Galaure
lundi 13 juillet 2026 · Place de la Mairie · Saint-Jean-de-Galaure
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Galaure
Fête nationale
Place de la Mairie Mureils Saint-Jean-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez célébrer ensemble la Fête Nationale. Profitez d’une soirée conviviale, festive et incontournable, animée par un DJ. Repas sur réservation avec paëlla et tarte aux fruits.
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Place de la Mairie Mureils Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 75 75 66
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English :
Come celebrate National Day with us. Enjoy a fun, festive, and unmissable evening featuring a DJ. Dinner is available by reservation and includes a paella and fruit tart.
L’événement Fête nationale Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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