UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-de-Galaure

Fête nationale Place de la Mairie Saint-Jean-de-Galaure

lundi 13 juillet 2026 · Place de la Mairie · Saint-Jean-de-Galaure

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Mureils
Ville
26240 Saint-Jean-de-Galaure
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-de-Galaure

Fête nationale

Place de la Mairie Mureils Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez célébrer ensemble la Fête Nationale. Profitez d’une soirée conviviale, festive et incontournable, animée par un DJ. Repas sur réservation avec paëlla et tarte aux fruits.
  .

Place de la Mairie Mureils Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 75 75 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate National Day with us. Enjoy a fun, festive, and unmissable evening featuring a DJ. Dinner is available by reservation and includes a paella and fruit tart.

L’événement Fête nationale Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Saint-Jean-de-Galaure (Drôme)