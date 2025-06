Fête nationale Saint-Jean-de-Liversay 13 juillet 2025 10:00

Charente-Maritime

Fête nationale Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Le comité des fêtes Liversois organise le 13 juillet une journée entière, de 10h à 2h. Avec plusieurs activités comme un marché des créateurs, un tournoi de palets et des animations pour les enfants et adultes.

Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 68 76 96 comitedesfetesliversois@gmail.com

English :

The Comité des fêtes Liversois is organizing an all-day event on July 13, from 10am to 2am. With several activities including a creators’ market, a shuffleboard tournament and entertainment for children and adults.

German :

Das Festkomitee Liversois organisiert am 13. Juli einen ganzen Tag von 10 bis 2 Uhr. Mit verschiedenen Aktivitäten wie einem Markt der Kreativen, einem Shuffleboard-Turnier und Unterhaltung für Kinder und Erwachsene.

Italiano :

Il Comitato del Livers Festival sta organizzando un evento che durerà tutto il giorno il 13 luglio, dalle 10 alle 2 del mattino. Ci sarà una serie di attività, tra cui un mercato di artisti, un torneo di shuffleboard e intrattenimento per bambini e adulti.

Espanol :

El 13 de julio, el Comité des fêtes Liversois organiza un evento que durará todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Habrá diversas actividades, como un mercado de artistas, un torneo de tejo y animaciones para niños y adultos.

