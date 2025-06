Fête nationale Saint-Léger-le-Petit 14 juillet 2025 15:00

Cher

Fête nationale Saint-Léger-le-Petit Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

La municipalité de Saint-Léger-le-Petit est heureuse de vous convier à la Fromagée Berrichonne pour valoriser les traditions de notre territoire és dans la cour de la mairie.

15h00 Début du Bal du 14 juillet entrée libre pour tous organisée par l’association St Léger en Fêtes Verre de l’amitié (offert aux habitants)

16h00 Fromagée Berrichonne accompagnée d’une assiette de charcuterie et de pommes de terre vapeur (offerte aux habitants)

10 € hors communes

Réservation obligatoire avant le 4 juillet 2025 en mairie 02 48 76 52 01 secretariat.mairie@saint-leger-le-petit.fr 0 .

Saint-Léger-le-Petit 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 76 52 01 secretariat.mairie@saint-leger-le-petit.fr

English :

The municipality of Saint-Léger-le-Petit is delighted to invite you to the « Fromagée Berrichonne », a celebration of local traditions held in the courtyard of the town hall.

German :

Die Gemeinde Saint-Léger-le-Petit freut sich, Sie zur « Fromagée Berrichonne » einzuladen, um die Traditionen unserer Region im Innenhof des Rathauses aufzuwerten.

Italiano :

Il comune di Saint-Léger-le-Petit è lieto di invitarvi alla Fromagée Berrichonne, una celebrazione delle tradizioni locali che si tiene nel cortile del municipio.

Espanol :

El municipio de Saint-Léger-le-Petit tiene el placer de invitarle a la Fromagée Berrichonne, una fiesta de las tradiciones locales que se celebra en el patio del ayuntamiento.

L’événement Fête nationale Saint-Léger-le-Petit a été mis à jour le 2025-06-21 par OT LOIRE EN BERRY