FÊTE NATIONALE Saint-Martin-de-Boubaux

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

St Martin de Boubaux fête la Fête Nationale avec un concours de pétanque, repas, soirée dansante avec DJ Seb et un feu d’artifice !

Lundi, 14 juillet, St Martin de Boubaux est en fête !

Au programme

15h30 Concours de pétanque en triplette / Buvette & viennoiseries

20h Repas traditionnel ou végétarien (15 €)

– DJ Seb & Bal

– Feu d’artifice ! .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

St Martin de Boubaux celebrates the Fête Nationale with a pétanque competition, meal, dance party with DJ Seb and fireworks!

German :

St Martin de Boubaux feiert den Nationalfeiertag mit einem Boule-Wettbewerb, Essen, Tanzabend mit DJ Seb und einem Feuerwerk!

Italiano :

St Martin de Boubaux celebra la Fête Nationale con una gara di pétanque, un pasto, una festa da ballo con DJ Seb e fuochi d’artificio!

Espanol :

St Martin de Boubaux celebra la Fiesta Nacional con una competición de petanca, comida, fiesta con DJ Seb y fuegos artificiales

