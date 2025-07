FÊTE NATIONALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire

FÊTE NATIONALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire lundi 14 juillet 2025.

FÊTE NATIONALE SAINT PARGOIRE

Saint-Pargoire Hérault

Le 14 juillet à l’occasion du bal des pompiers, profitez d’une journée tout en festivités !

Rendez-vous au camp de la Cousse toute la journée pour une journée jeux organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Dès 21h30, départ de la mairie pour la retraite aux flambeaux accompagnée de « Los Cagarolaïres » suivi d’un feu d’artifice et d’un bal.

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie

English :

Enjoy a day of festivities on July 14 at the Firemen’s Ball!

The Amicale des Sapeurs Pompiers organizes an all-day games day at the Camp de la Cousse.

From 9.30pm, departure from the town hall for the torchlight procession accompanied by « Los Cagarolaïres », followed by fireworks and a dance.

German :

Am 14. Juli findet der Feuerwehrball statt, ein Tag voller Feierlichkeiten!

Treffen Sie sich den ganzen Tag im Camp de la Cousse zu einem von der Amicale des Sapeurs Pompiers organisierten Spieletag.

Ab 21:30 Uhr beginnt am Rathaus der Fackelzug, begleitet von « Los Cagarolaïres », gefolgt von einem Feuerwerk und einem Ball.

Italiano :

Godetevi una giornata di festa il 14 luglio al Ballo dei Vigili del Fuoco!

L’Amicale des Sapeurs Pompiers organizza una giornata di giochi al Camp de la Cousse.

Dalle 21.30, partenza dal municipio per la fiaccolata accompagnata da « Los Cagarolaïres », seguita da fuochi d’artificio e da un ballo.

Espanol :

Disfrute de un día de fiesta el 14 de julio en el Baile de Bomberos

La Amicale des Sapeurs Pompiers organiza una jornada de juegos durante todo el día en el Camp de la Cousse.

A partir de las 21.30 h, salida del ayuntamiento para el desfile de antorchas acompañado por « Los Cagarolaïres », seguido de fuegos artificiales y un baile.

