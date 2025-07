Fête nationale Espace Intergénérationnel Saint-Pierre-d’Amilly

Fête nationale Espace Intergénérationnel Saint-Pierre-d’Amilly dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Espace Intergénérationnel 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-07-13 13:30:00

2025-07-13

A l’occasion de la fête nationale, la mairie organise un après-midi festif.

Buvette et restauration sur place.

Espace Intergénérationnel 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 90 56

English :

To celebrate Bastille Day, the Town Hall is organizing a festive afternoon.

Refreshments and catering on site.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags organisiert das Rathaus einen festlichen Nachmittag.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Per celebrare la Giornata della Bastiglia, il Municipio organizza un pomeriggio di festa.

Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

Para celebrar el Día de la Bastilla, el Ayuntamiento organiza una tarde festiva.

Refrescos y comida disponibles in situ.

