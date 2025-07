Fête Nationale Saintes

Fête Nationale Saintes lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale

Cours National, Place Bassompierre, Site Saint Louis, La Palu. Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Évènement incontournable, la fête nationale du 14 juillet est un moment festif, joyeux et rassembleur aux couleurs de la République.

.

Cours National, Place Bassompierre, Site Saint Louis, La Palu. Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

The July 14th national holiday is a festive, joyous and unifying event in the colors of the Republic.

German :

Der Nationalfeiertag am 14. Juli ist ein unumgängliches Ereignis und ein festlicher, fröhlicher und verbindender Moment in den Farben der Republik.

Italiano :

Il 14 luglio, giorno festivo, è un evento festoso, gioioso e unificante con i colori della Repubblica.

Espanol :

El 14 de julio es un día festivo, alegre y unificador de los colores de la República.

L’événement Fête Nationale Saintes a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge