Aveyron

Fête Nationale Plage des Vernhes 1 Salles-Curan Aveyron

Dès 20h Plage des Vernhes 1. Apéro-concert avec le Duo Nivo, Feu d’artifice au-dessus du lac et concert avec les Contre-Temps. Brasucade Moules-frites et assiettes froides. Organisé par le Comité des Fêtes de Salles-Curan

FÊTE DU 14 JUILLET À SALLES-CURAN

Le comité des fêtes de Salles-Curan vous invite à célébrer la fête nationale dans une ambiance festive au bord du lac !

Plage des Vernhes 1

Lundi 14 juillet

À partir de 20h

Au programme :

20h 22h Apéro-concert avec le Duo Nivo

22h 00h La soirée continue avec Les Contres Temps

Vers 22h30/23h Feu d’artifice magique au-dessus du lac!

Restauration sur place :

• Brasucade Moules-frites

• Assiettes froides

Venez nombreux partager ce moment convivial en famille ou entre amis !

Hâte de vous retrouver ! .

Plage des Vernhes 1

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

English :

From 8pm Plage des Vernhes 1. Aperitif with Duo Nivo, fireworks over the lake and concert with Les Contre-Temps. Brasucade Moules-frites and cold plates. Organized by the Comité des Fêtes de Salles-Curan

German :

Ab 20 Uhr Plage des Vernhes 1. Apéro-Konzert mit dem Duo Nivo, Feuerwerk über dem See und Konzert mit den Contre-Temps. Brasucade Moules-frites und kalte Platten. Organisiert vom Comité des Fêtes de Salles-Curan

Italiano :

Dalle 20:00 Plage des Vernhes 1. Aperitivo con Duo Nivo, fuochi d’artificio sul lago e concerto con Les Contre-Temps. Brasucade con cozze e patatine e piatti freddi. Organizzato dal Comitato delle Feste di Salles-Curan

Espanol :

A partir de las 20.00 h. Plage des Vernhes 1. Aperitivo con Duo Nivo, fuegos artificiales sobre el lago y concierto con Les Contre-Temps. Brasucade con mejillones y patatas fritas y platos fríos. Organiza el Comité de Fiestas de Salles-Curan

