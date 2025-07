Fête Nationale Cour Carnot Salon-de-Provence

Fête Nationale Cour Carnot Salon-de-Provence lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale

Lundi 14 juillet de 19h à 0h. Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-14

A vos drapeaux tricolores ! Cet événement national réunit petits et grands autour d’un programme festif mais aussi commémoratif.

•A 19h, le traditionnel défilé militaire se déroule sur les cours du centre-ville.



•De 19h45 à 22h30, l’Orchestre de rue déambule dans les rues salonaises avec sa bonne humeur communicative.



•De 21h à 23h, le Concert du “pop Magic Tour 80“ du 14 juillet fait danser toutes les générations sur la place de l’Hôtel de Ville.



•A 22h30, le feu d’artifice illumine le ciel ! Il sera visible de toute la ville et du complexe sportif du centre-ville, accessible pour l’occasion .

Cour Carnot Centre Ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com

English :

Get out your tricolored flags! This national event brings together young and old with a festive and commemorative program.

German :

Auf zu den Trikolore-Flaggen! Dieses nationale Ereignis vereint Groß und Klein mit einem festlichen Programm, das aber auch an das Gedenken erinnert.

Italiano :

Tirate fuori le bandiere tricolori! Questo evento nazionale riunisce giovani e meno giovani per festeggiare e commemorare.

Espanol :

¡Saque sus banderas tricolores! Este acontecimiento nacional reúne a jóvenes y mayores para celebrar y conmemorar.

L’événement Fête Nationale Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence