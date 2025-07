Fête nationale Terrain communal Saussay-la-Campagne

Fête nationale Terrain communal Saussay-la-Campagne dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Terrain communal Route de la Mairie Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Fête nationale organisée par le Comité des fêtes sur le terrain communal (si météo favorable, sinon dans la salle des fêtes).

Buvette assurée par le Comité des fêtes. Restauration assurée par Food Truck Burger

Retraite aux flambeaux à 22 h suivi d’un bal animé par DJ Stifler.

Fête nationale organisée par le Comité des fêtes sur le terrain communal (si météo favorable, sinon dans la salle des fêtes).

Buvette assurée par le Comité des fêtes. Restauration assurée par Food Truck Burger

Retraite aux flambeaux à 22 h suivi d’un bal animé par DJ Stifler. .

Terrain communal Route de la Mairie Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 43 35 29 40 comitedesfetes.slc@outlook.fr

English : Fête nationale

Fête nationale organized by the Comité des fêtes on the communal grounds (weather permitting, otherwise in the salle des fêtes).

Refreshments provided by the Comité des fêtes. Catering provided by Food Truck Burger

Torchlight procession at 10 p.m. followed by a dance led by DJ Stifler.

German :

Nationalfeiertag, organisiert vom Festkomitee auf dem Gemeindegelände (bei gutem Wetter, sonst im Festsaal).

Getränke werden vom Festkomitee bereitgestellt. Verpflegung durch Food Truck Burger

Fackelzug um 22 Uhr, gefolgt von einem Ball unter der Leitung von DJ Stifler.

Italiano :

Festa nazionale organizzata dal Comité des fêtes sul terreno comunale (tempo permettendo, altrimenti nella salle des fêtes).

Rinfresco a cura del Comité des fêtes. Catering fornito da Food Truck Burger

Fiaccolata alle 22.00 seguita da un ballo guidato da DJ Stifler.

Espanol :

Fiesta nacional organizada por el Comité de fiestas en los terrenos comunes (si el tiempo lo permite, en caso contrario en la sala de fiestas).

Refrescos a cargo del Comité des fêtes. Catering a cargo de Food Truck Burger

Procesión de antorchas a las 22:00 h, seguida de un baile dirigido por DJ Stifler.

L’événement Fête nationale Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2025-07-06 par Vexin Normand Tourisme