Fête nationale Sauveterre-de-Guyenne

Fête nationale Sauveterre-de-Guyenne lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Sauveterre-de-Guyenne se prépare à célébrer la Fête nationale avec un programme riche en événements. Dès 9 h, cérémonie du souvenir au monument aux morts de Sauveterre, puis à la stèle Penic, en hommage à la résistance, pour le 81e anniversaire des combats survenus dans notre secteur. A 17 h, inauguration de la salle Sottrum (salle du Conseil municipal et des mariages), suivie de la cérémonie commémorative des 60 ans de la fusion de Saint-Léger-de-Vignague, Saint-Romain-de-Vignague, Le Puch et la bastide de Sauveterre. Ensuite, à 18 h 30, partagez le Verre de l’amitié, suivi d’un temps de restauration Place de la République. A 23 h, le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis l’Esplanade Bonard. Une belle occasion de se retrouver autour de notre histoire, de nos valeurs et de la fête. .

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 50 43

English : Fête nationale

German : Fête nationale

Italiano :

Espanol : Fête nationale

L’événement Fête nationale Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-07-09 par OT de l’Entre-deux-Mers