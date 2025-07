Fête nationale Schaeffersheim

dimanche 13 juillet 2025.

Chemin de la Scheer Schaeffersheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

Venez vivre un moment de fête et de convivialité !

Rendez-vous pour célébrer ensemble la Fête Nationale dans une ambiance chaleureuse et festive !

Au programme :

– Buvette bien garnie pour se rafraîchir,

– Tartes flambées, grillades, glaces et délicieux desserts pour régaler les papilles,

– Animation musicale avec le Duo Fernando pour danser et chanter,

– Une grande tombola avec de nombreux lots à gagner,

– Un superbe feu d’artifice pour émerveiller petits et grands,

– Distribution de bâtons lumineux pour illuminer la nuit,

Venez en famille, entre amis ou entre voisins… Laissez-vous porter par l’esprit de la fête et partagez un beau moment de convivialité sous les étoiles ! 0 .

Chemin de la Scheer Schaeffersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 12 54 23 wagscha@wanadoo.fr

