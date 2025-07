Fête nationale Serqueux Serqueux

Fête nationale Serqueux Serqueux lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale Serqueux

Stade municipal Serqueux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 09:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Programme :

9h:Randonnée participative

11h30: Cérémonie de la citoyenneté et vin d’honneur

14h-18h:Jeux!

Cinéma en plein air Un petit truc en plus

18h30-21h30 Concert « Les nouveaux sauvages »

Restauration et buvette sur place

Election Miss Serqueux e miss Mamie

Stade municipal Serqueux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 32 88 12

English : Fête nationale Serqueux

Program :

9am: Participatory walk

11:30am: Citizenship ceremony and wine reception

14h-18h:Games!

Open-air cinema: A little something extra

6:30pm-9:30pm: Concert « Les nouveaux sauvages

Catering and refreshments on site

Election Miss Serqueux e miss Mamie

German :

Programm:

9:00 Uhr: Mitmach-Wanderung

11:30 Uhr: Zeremonie der Staatsbürgerschaft und Ehrenwein

14h-18h:Spiele!

Open-Air-Kino: Ein bisschen mehr!

18:30-21:30 Uhr: Konzert « Les nouveaux sauvages » (Die neuen Wilden)

Essen und Trinken vor Ort

Wahl der Miss Serqueux und Miss Mamie

Italiano :

Programma :

9.00: Passeggiata partecipativa

11.30: Cerimonia di cittadinanza e ricevimento del vino

14.00-18.00: Giochi!

Cinema all’aperto: Qualcosa in più

18.30-21.30: Concerto « Les nouveaux sauvages

Catering e rinfreschi in loco

Elezione Miss Serqueux e Miss Mamie

Espanol :

Programa :

9.00 horas: Paseo participativo

11.30h: Ceremonia de ciudadanía y recepción con vino

14.00-18.00: ¡Juegos!

Cine al aire libre: Un poco más

18.30-21.30: Concierto « Les nouveaux sauvages

Catering y refrescos in situ

Elección Miss Serqueux y Miss Mamie

L’événement Fête nationale Serqueux Serqueux a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux