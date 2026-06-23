Fête nationale Rue de Beg Ar Rest Sibiril

Sibiril

Fête nationale

Rue de Beg Ar Rest Port de Moguériec Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert The Black Cat Band à partir de 19h puis feu d’artifice. Au port de Moguériec. .

Rue de Beg Ar Rest Port de Moguériec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 91 57

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English :

L’événement Fête nationale Sibiril a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX