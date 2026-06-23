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Fête nationale Rue de Beg Ar Rest Sibiril

Fête nationale Rue de Beg Ar Rest Sibiril dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Rue de Beg Ar Rest
Adresse
Port de Moguériec
Ville
29250 Sibiril
Département
Finistère
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Sibiril

Fête nationale

Rue de Beg Ar Rest Port de Moguériec Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Concert The Black Cat Band à partir de 19h puis feu d’artifice. Au port de Moguériec.   .

Rue de Beg Ar Rest Port de Moguériec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 91 57 

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English :

L’événement Fête nationale Sibiril a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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