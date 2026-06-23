Fête nationale Rue de Beg Ar Rest Sibiril
Fête nationale Rue de Beg Ar Rest Sibiril dimanche 12 juillet 2026.
Sibiril
Fête nationale
Rue de Beg Ar Rest Port de Moguériec Sibiril Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert The Black Cat Band à partir de 19h puis feu d’artifice. Au port de Moguériec. .
Rue de Beg Ar Rest Port de Moguériec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 91 57
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English :
L’événement Fête nationale Sibiril a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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